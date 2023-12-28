В Нижнем Тагиле хитрая тёща отсудила у предприимчивого зятя оформленную на себя «Газель»  

Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал местного жителя вернуть «Газель» «законной» владелице. Рядовая на первый взгляд история раскрывается с новой стороны, если углубиться в подробности, которыми на этой неделе поделились сотрудники пресс-службы Свердловского областного суда.

Оказалось, что ещё в 2017 году, находясь в браке с дочерью истца, мужчина набрал кредитов. Чтобы спасти имущество от кредиторов, он переписал значительную его часть на родственников жены. Одним из них стала тёщя тагильчанина, которой он передал в собственность свою грузовую «Газель». Шли годы. Мужчина успел развестись, но продолжал работать на автомобиле, пока однажды у бывшей тёщи не взыграло чувство справедливости. Женщина обратилась с иском в суд с требованием к тестю вернуть принадлежащий ей автомобиль и выиграла процесс.