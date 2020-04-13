В Нижнем Тагиле хирурги провели первые операции на купленном за 8 млн рублей современном оборудовании

Хирурги тагильской горбольницы № 4 провели первые операции на лапароскопической стойке, которая была приобретена и установлена в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Оборудование стоило более 8 млн рублей, рассказали АН «Между строк» в департаменте информационной политики Свердловской области. Оно позволяет делать хирургические операции без открытого разреза, что уменьшает риск инфицирования и кровопотерь. После проведённых процедур пациент быстрее приходит в норму, с минимальным болевым синдромом. Цифровой формат монитора и видеокамера лапароскопа обеспечивают сверхвысокую чёткость изображения и цветопередачи.

По словам заведующего медицинским центром «Хирургическая служба» Константина Нечаева, несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, в больнице продолжают оказывать помощь экстренным пациентам. В день проводится в среднем по шесть-семь операций.

«Современное оборудование позволяет лучше визуализировать анатомические особенности в режиме 4К, а также расширяет спектр малоинвазивных хирургических вмешательств. Всё это облегчает работу хирурга и приводит к положительным результатам лечения пациента», — отмечают в медцентре.

В горбольнице № 4 все операции для тех граждан, которые имеют полис обязательного медицинского страхования, проводятся бесплатно. За год лечение в медучреждении проходят почти 1,6 тысячи пациентов. В основном операции касаются лечения желчекаменной болезни, паховых и диафрагмальных грыж, в экстренной хирургии — острого аппендицита, прободной язвы, спаечной кишечной непроходимости, острого холецистита.