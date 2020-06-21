В Нижнем Тагиле грузовик насмерть сбил пешехода (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 20 июня у дома № 55 по улице Краснознамённой. Как сообщили АН «Между строк» в дорожной полиции, около 21:50 грузовик MAN, за рулём которого находился 53-летний водитель, сбил 59-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Установлено, что водитель фуры имеет стаж вождения 12 лет и на момент аварии был трезв.

«Госавтоинспекция напоминает, что при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает», — говорят в ГИБДД.