В Нижнем Тагиле грузчик надругался над двухлетней дочерью

В Нижнем Тагиле задержан 33-летний ранее судимый местный житель, который надругался над своей маленькой дочерью. Как сообщает «Комсомольская правда — Екатеринбург» со ссылкой на источник, девочке на момент преступления было два года.

Всё произошло в 2020 году в одном из многоквартирных домов на проспекте Дзержинского на Вагонке, где проживает мужчина. Известно, что девочка живёт с матерью и отчимом в том же районе на Ленинградском проспекте.

Педофил работал грузчиком в одной из компаний города. Ранее он уже был судим за кражу, мошенничество и оскорбление власти. Мать девочки также была судима за кражу, она состоит на учёте в ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Отчим ребёнка был судим четыре раза.

12 июня СУ СКР по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудило уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчина заключён под стражу.