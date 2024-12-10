В Нижнем Тагиле группа подростков избила 13-летнюю школьницу

В Нижнем Тагиле группа подростков избила 13-летнюю девочку. Инцидент произошёл вечером в пятницу, 6 декабря, в районе «Александровского пассажа». По словам мамы пострадавшей, дочь с 15-летней подругой поехала перекусить в торговый центр. Затем подруга пошла в магазин, а девочка осталась ждать её у входа в ТЦ. Там к ней подошёл молодой человек и настойчиво убедил отойти «поговорить» с ним. Девочка не смогла дать ему отпор и послушалась. Там их ждали ещё трое незнакомых парней на вид по 15–16 лет.

«Вот там-то они на неё набросились и стали избивать беззащитную девочку. Она вырывалась, крича от боли и страха, но они не останавливались. Потом они ушли, подруга, вернувшись с магазина, вызвала ей такси. Как я поняла, подруге то тоже досталось от этих извергов, но она легко отделалась, пара синяков», — поделилась мать девочки в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Информация об инциденте была передана в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское». Сотрудники полиции начали проверку, инспекторы ПДН изучают записи с камер видеонаблюдения и выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.