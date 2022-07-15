В Нижнем Тагиле группа молодых людей украла дорожный знак

В Нижнем Тагиле в ночь на 14 июли житель Вагонки заметил из окна группу молодых людей, которая тащила дорожный знак «Пешеходный переход» в неизвестном направлении. Об этом сообщает паблик «ЧП Нижнй Тагил» во «ВКонтакте».

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в отделе полиции № 17 данный факт зарегистрирован. Участковые уполномоченные проводят проверку. При этом уточнив, что сообщение в полицию поступило от граждан, а МБУ «СИГНАЛ-3», которое отвечает за установку дорожных знаков, пока к ним не обращалось с заявлением о пропаже.