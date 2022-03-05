В Нижнем Тагиле госавтоинспекторы и приставы поймали водителя, накопившего штрафов на 332 тысячи рублей 

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) провели рейд по выявлению граждан, имеющих неоплаченные штрафы. Мероприятие проходило с 1 по 3 марта одновременно у ТЦ DEPO и ТЦ «Малина», сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

За два часа работы представители ФАП выписали 93 требования о явке на приём к судебному приставу-исполнителю для погашения задолженностей на общую сумму 4 219 999 рублей. Из них по части ГИБДД — на сумму 71 600 рублей. Сотрудники автоинспекции составили 15 материалов по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в срок).

Также сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Ford Explorer, водителем которого оказался 51-летний мужчина, имеющий задолженность на общую сумму 332 тысячи рублей. Судебный пристав выставил автолюбителю требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста.

В отношении 16 водителей были составлены административные материалы по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей). Среди таких нарушителей также оказались неплательщики.

За время рейда водители и пассажиры транспортных средств смогли задать вопросы судебным приставам-исполнителям и сотрудникам ГИБДД, а некоторые захотели оплатить свои долги на месте. Многие из них признавались, что забыли о штрафе. Злостным неплательщикам судебные приставы выписывали требования о необходимости оплаты долга. В случае, если выданные требования должники проигнорируют, им будет грозить административная ответственность и новые штрафы.

Всего за январь и февраль 2022 года в Нижнем Тагиле за неуплату штрафов было составлено 243 административных материала в отношении 80 правонарушителей.