В Нижнем Тагиле госавтоинспекторы будут ловить пьяных водителей и бесправников

В ближайшие дни на улицах Нижнего Тагила инспекторы ДПС проведут очередные рейды по выявлению водителей без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Патрули будут работать во всех районах Нижнего Тагила с 28 по 30 марта.

Скрытое патрулирование и стоп-контроль — главные помощники при выявлении водителей в состоянии алкогольного опьянения и тех, у кого нет водительского удостоверения.

Помимо серьёзных штрафов, водителям грозит лишение прав на срок до двух лет, а также арест до 15 суток. Водителям, которые не в первый раз попадаются в состоянии опьянения, грозит уголовная ответственность.