В Нижнем Тагиле Госавтоинспекция проведёт рейд на дорогах

С 13 по 15 декабря в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе пройдут рейды, направленные на выявление и предотвращение серьёзных нарушений Правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД будут проводить тотальные проверки транспортных средств во всех районах города. Особое внимание будет уделено грубым нарушениям ПДД, связанным с управлением транспортными средствами водителями, которые находятся в состоянии опьянения, лишены права управления или не имеют водительского удостоверения. Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что в соответствии с ПДД запрещено управлять транспортным средством в состоянии опьянения.

Согласно ч. 1 ст. 12.8 КоАП, водителям, находящимся в состоянии опьянения, грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 18 до 24 месяцев и штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения возбуждается уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. По решению суда наказание по этой статье может включать штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до 2 лет или лишение свободы до 2 лет. Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения сообщать о любых известных фактах грубых нарушений правил дорожного движения по телефону 8 (3435) 47-70-01.