В Нижнем Тагиле гопники до смерти избили мужчину

В Нижнем Тагиле сотрудники Следственного комитета расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) после гибели 26-летнего жителя Дзержинского района Олега К. Как сообщает портал Е1, трагедия произошла 29 апреля возле общежития на улице 7-й квартал в Северном посёлке. По информации издания, трое местных жителей 24-25 лет, уже имевших проблемы с законом, избили Олега из личной неприязни. Несмотря на то, что травмы оказались серьёзными, мужчина смог добраться до дома и записать видео для своих друзей.

Приятели вызвали скорую помощь, и Олега госпитализировали. В больнице ему провели операцию, но тагильчанин впал в кому и скончался 8 мая. По данным СМИ, всю вину взял на себя один из фигурантов уголовного дела. Он утверждает, что нападавшие не хотели смерти Олега, а лишь пытались его проучить за употребление наркотиков.

Близких родственников, кроме бабушки, у Олега не было. Похороны оплатили друзья погибшего.