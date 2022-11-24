В Нижнем Тагиле гончарная школа «Колокол» проведёт новогодний маркет с музыкой и глинтвейном

Купить новогодние подарки близким и зарядиться праздничной атмосферой можно будет 10 декабря на маркете в гончарной школе «Колокол» (6+). На новогоднем базаре тагильчане смогут выбрать подарки, а также провести субботу в прекрасной компании с 12:00 до 18:00.

На ярмарке будут представлены изделия от 30 мастеров из Нижнего Тагила. Это украшения ручной работы, варежки и косынки из экокожи, броши, ручные изделия из кожи, одежда для малышей из трикотажа и пинетки. Для уюта и интерьера можно приобрести керамические, деревянные изделия, свечи, макраме, вязаные игрушки, мыло ручной работы и картины. Также на маркете будут представлены полезные сладости, натуральная косметика, коллекционные мишки, открытки на переработанной бумаге, куклы ручной работы и изделия из полимерной глины.

«Мы хотим сделать настоящую ярмарку, угощать всех гостей безалкогольным глинтвейном, какао и имбирным печеньем! Устроим лотереи и розыгрыши, детворе с порога будем клеить новогодние переводки. Все уже ждут немного чуда и праздника, и мы хотим дать это людям. Пусть на денёчек, но каждый сможет забыть про тревоги и сложности, попасть в нашу небольшую школу в 100 квадратов и насладиться жизнью», — говорят в гончарной школе.

Это первое подобное мероприятие в «Колоколе». В гончарной школе убеждены, что в Нижнем Тагиле много творческих талантливых мастеров, изготавливающих товары ручной работы, поэтому на маркете они решили собрать всех творцов вместе. Участие в маркете для мастеров и гостей бесплатное.

Организаторы также планируют сделать новогоднюю фотозону для гостей и мастеров, в которой можно будет примерить наряды эльфов и других сказочных персонажей.

«Мы выложили объявление о поиске мастеров для маркета. Собрали заявки, выбрали классные проекты. Создали чат, где знакомимся, делимся вопросами по подготовке маркета, обсуждаем идеи оформления. Мы решили заранее сдружиться, чтобы в день маркета все работали в комфортной, дружеской обстановке», — говорят организаторы.