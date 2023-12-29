В Нижнем Тагиле главную ёлку города открыли парадом Дедов Морозов (ВИДЕО)

Накануне в Нижнем Тагиле прошло торжественное открытие главной ёлки города на Театральной площади. В этом году решено было возродить давнюю традицию педагогов Дворца культуры «Юбилейный» — парад Дедов Морозов. В сопровождении живой музыки от духового оркестра «Тагил-бэнд» по ледовому городку прошли около 30 Дедов Морозов. На сцене выступили творческие коллективы Дворца культуры.

Ледовый городок успели достроить в сроки. В этом году администрация Нижнего Тагила расторгла контракт на строительство новогоднего ледового городка, заключённый с предпринимателем из Братска. Решение приняли с целью экономии бюджетных средств и организовали фестиваль ледовых скульптур. В нём поучаствовали 11 мастеров, создавших 14 ледовых скульптур на тему «Нижний Тагил от А до Я», им на сцене торжественно вручили благодарственные письма мэра.

В этот раз оформление ледового городка решили посвятить русскому алфавиту, так как в 2023 году славянской азбуке исполнилось 1060 лет. Также выбор приурочили к акции «Тотальный диктант», которая проходила в городе в этом году. Театральную площадь украсили буквами, построили горки для детей разного возраста, а также возвели лабиринт с башнями и разноцветными крышами.

Уже по традиции на городком парит сказочная Баба-яга, которая в 1980-е годы радовала жителей Нижнего Тагила. 40 лет спустя тагильчане изготовили двухметровую реплику сказочной колдуньи, и в 2021 году новая Баба-яга пролетела над Театральной площадью в день открытия ледового городка. Известно, что первую сказочную бабку придумали и изготовили работники Нижнетагильского института испытания металлов — братья Сергей и Виктор Любушкины и конструктор НТИИМ Александр Вениаминович Гущин.

Фейерверк на этот раз запустят в новогоднюю ночь из сквера Горно-металлургического колледжа. Пиротехническое шоу продлится пять минут. Наблюдать за ним можно прямо с Театральной площади.

Ещё несколько мероприятий планируют провести на Театральной площади в конце новогодних каникул и после первой рабочей недели. 7 января, в Рождество, на новогодней площади будут выступать коллективы досугового центра «Урал». 13 января, в Старый Новый год, праздничную программу представит Городской дворец молодёжи.