В Нижнем Тагиле ГИБДД зафиксировала рост аварийности из-за выезда на встречную полосу

Тагильская ГИБДД зафиксировала рост аварийности из-за выезда на встречную полосу. Только за минувшие выходные по этой причине произошло два ДТП, в результате которых один человек погиб и восемь получили травмы различной степени тяжести.

Рост по количеству погибших по причине выезда на встречку составляет 300%. Так, на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа произошло 17 таких ДТП, в них семь человек погибли и 52 травмировались.

В эти выходные дорожные полицейские проверяли автолюбителей, допускающих выезд на встречную полосу в местах, где разметкой и дорожными знаками такой манёвр запрещён. В период с 6 по 9 августа 2021 года сотрудники Госавтоинспекции пресекли 61 нарушение ПДД по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 4, 5 ст. 12.15 КоАП РФ штраф за выезд на встречную полосу составляет 5 тысяч рублей. Также санкции статьи предусматривают лишение права управления автомобилем на срок до полугода.