В Нижнем Тагиле ГИБДД вместе с судебными приставами провела рейд по выявлению должников

Инспекторы ДПС совместно с представителями УФССП провели профилактическое мероприятие «Узнай свои долги». Рейд прошёл возле ТРЦ DEPO. Как сообщает отдел пропаганды городской ГИБДД, ежедневно в адрес граждан, которые имеют неоплаченные штрафы, направляются извещения о необходимости оплатить задолженность. Многие нарушители откладывают оплату штрафа, в результате чего «забывают» или намеренно этого не делают, думая, что наказание их не коснётся.

«Согласно статье 20.25 КоАП РФ, если административный штраф не оплачивается в течение 60 дней с момента вступления в силу постановления о его назначении, это служит основанием для наложения штрафа, в два раза превышающего размер назначенного, либо административного ареста на срок до 50 суток, либо назначения до 50 часов обязательных работ», — напоминают в ГИБДД.

В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД осуществляли массовую остановку транспортных средств, подъезжающих к торговому центру. Все водители и пассажиры проверялись на наличие неоплаченных административных штрафов и имеющихся задолженностей по базам УФССП и ГИБДД. По словам полицейских, некоторые граждане самостоятельно проявили интерес и подходили к проверяющим, чтобы узнать, являются ли они должниками.