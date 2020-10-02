В Нижнем Тагиле ГИБДД вместе с судебными приставами провела рейд по выявлению должников

Инспекторы ДПС совместно с представителями УФССП провели профилактическое мероприятие «Узнай свои долги». Рейд прошёл возле ТРЦ DEPO. Как сообщает отдел пропаганды городской ГИБДД, ежедневно в адрес граждан, которые имеют неоплаченные штрафы, направляются извещения о необходимости оплатить задолженность. Многие нарушители откладывают оплату штрафа, в результате чего «забывают» или намеренно этого не делают, думая, что наказание их не коснётся.
«Согласно статье 20.25 КоАП РФ, если административный штраф не оплачивается в течение 60 дней с момента вступления в силу постановления о его назначении, это служит основанием для наложения штрафа, в два раза превышающего размер назначенного, либо административного ареста на срок до 50 суток, либо назначения до 50 часов обязательных работ», — напоминают в ГИБДД.
В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД осуществляли массовую остановку транспортных средств, подъезжающих к торговому центру. Все водители и пассажиры проверялись на наличие неоплаченных административных штрафов и имеющихся задолженностей по базам УФССП и ГИБДД. По словам полицейских, некоторые граждане самостоятельно проявили интерес и подходили к проверяющим, чтобы узнать, являются ли они должниками.
«Всего было проверено 115 граждан. Из проверенных лиц 33 человека имели задолженность по административным штрафам по линии ГИБДД, из них 11 сразу оплатили имеющуюся задолженность. Также было составлено 11 материалов по статье 20.25 КоАП РФ. По штрафам Федеральной службы исполнения наказаний было выписано 30 требований о явке на обязательный приём к судебному приставу-исполнителю для погашения задолженностей на общую сумму 3 миллиона 726 тысяч рублей», — пояснили в полиции.