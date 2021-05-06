В Нижнем Тагиле ГИБДД разыскивает скутериста, сбившего женщину на площади Славы

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проводят оперативно-розыскные мероприятия по поиску водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Предварительно установлено, что 2 мая 2021 года около 21.30 неустановленный водитель на неустановленном мототранспорте (предположительно, скутере), проезжая по тротуару площади Славы, допустил наезд на 36-летнюю женщину. В результате наезда потерпевшая получила перелом руки и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

ГИБДД обращается с просьбой к очевидцам происшествия и гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией по факту дорожно-транспортного происшествия, сообщить по адресу: Нижний Тагил, проспект Мира, 57а, по телефонам: 8 (3435) 47-70-01 или 8 (3435) 97-65-84.