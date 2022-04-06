В Нижнем Тагиле ГИБДД ищет очевидцев необычного ДТП 

5 апреля в Нижнем Тагиле около 15:00 часов в микрорайоне Кирпичном у края проезжей части на улице Некрасова была найдена 60-летняя женщина с переломом ноги. По первоначальной версии, пострадавшую мог сбить автомобиль и скрыться с места ДТП, поскольку женщина не помнит обстоятельства, при которых получила травму. Пенсионерку госпитализировали и прооперировали, её родственники найдены. Сотрудниками ГИБДД также рассматривается версия, что женщина сама могла поскользнуться и упасть рядом с дорогой.

Всех очевидцев происшествия просят обращаться в отдел ГИБДД на проспекте Мира, 57а или по телефонам​ 8 (3435) 47-70-01​, 8 (3435) 97-65-84.