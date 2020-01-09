В Нижнем Тагиле «Газель» сбила на пешеходном переходе 32-летнего мужчину

Сегодня утром в Нижнем Тагиле грузопассажирская «Газель» сбила на пешеходном переходе 32-летнего мужчину. ДТП случилось в 08:05 возле дома № 5 на ул. Тагильской. По данным местного отдела пропаганды ГИБДД, тагильчанин пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала «Газель».

«70-летний мужчина-водитель, двигаясь со стороны ул. Кирова в сторону пер. Финансового по ул. Тагильской, допустил наезд на 32-летнего мужчину. Тот переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил ушибленную рану верхних и нижних конечностей», — уточнили в ведомстве.

На место ДТП была вызвана бригада скорой помощи. Но пострадавший от госпитализации отказался.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила отметили, что водитель «Газели» на момент ДТП был трезв, он ездит за рулём уже 36 лет. Мужчина рассказал, что не был готов к неожиданному появлению пешехода на проезжей части. Он попытался остановить автомобиль, но столкновения избежать не удалось. За 2019–2020 годы виновник ДТП привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 4 раза.

Пешеход, в свою очередь, пояснил сотрудникам ГИБДД, что стал переходить дорогу, так как подумал, что водитель приближающегося автомобиля пропустит его. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.