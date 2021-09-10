В Нижнем Тагиле гардеробщица спортшколы «Юпитер» смогла через суд вернуть себе работу после незаконного увольнения

В Нижнем Тагиле гардеробщица спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» смогла восстановиться на работе после незаконного увольнения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. Как рассказал АН «Между строк» директор спортивной школы Александр Долгоруков, сотрудница была устроена на сезонную ставку и поэтому контракт с ней был расторгнут.

После этого женщина обратилась в Тагилстроевский районный суд с иском об обжаловании увольнения. В итоге спортивную школу обязали восстановить женщину в должности.

Судебные приставы вручили руководству спортивной школы требование об исполнении решения суда, а также предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, предусмотренной ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».