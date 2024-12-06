В Нижнем Тагиле ГАИ все выходные будет ловить пьяных водителей

С 6 по 8 декабря на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа пройдут рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД.

Ежедневно во всех районах города автоинспекторы будут осуществлять тотальные проверки транспортных средств. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обратят на грубые нарушения Правил дорожного движения, связанные с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенных права управления и не имеющих водительского удостоверения.

Госавтоинспекция МУ МВД России «Нижнетагильское» в очередной раз напоминает автолюбителям о том, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ водителям в состоянии опьянения грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 18 до 24 месяцев с наложением административного наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

При повторном совершении данного нарушения возбуждается уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. По решению суда наказание по данной уголовной статье предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, а также лишение свободы на срок до 2 лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой информировать дежурную часть Госавтоинспекции обо всех известных фактах грубых нарушений Правил дорожного движения по телефону 8 (3435) 47-70-01.