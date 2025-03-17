В Нижнем Тагиле ГАИ будет ловить на дорогах должников

Сегодня, 17 марта, в Нижнем Тагиле и пригороде стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на выявление и привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД. Мероприятие продлится всю рабочую неделю.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции сообщают о необходимости своевременной оплаты, так как в случае неуплаты штрафа в установленный срок в отношении нарушителя будет составлен административный материал. Это может повлечь за собой увеличение суммы штрафа в два раза либо административный арест сроком до 50 часов.

Чтобы узнать о наличии задолженностей по административным штрафам за нарушение правил дорожного движения, Госавтоинспекция просит обращаться по адресу: проспект Мира, 57а, кабинет 17.