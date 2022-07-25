В Нижнем Тагиле футбольный матч между «Уральцем-ТС» и магнитогорским «Металлургом» закончился спорным пенальти, массовой потасовкой и удалением главного тренера (ВИДЕО)

Скандалом закончился футбольный матч между ФК «Уралец-ТС» и магнитогорским «Металлургом», который прошёл в минувшую субботу, 23 июля, в Нижнем Тагиле на стадионе «Уралвагонзавод». Первый забитый мяч болельщики увидели только на 80-й минуте встречи, у гостей отличился Константин Устюжанин. Уже в добавленное время, после падения в штрафной «Металлурга» футболиста «Уральца-ТС», арбитр встречи Виктор Данилкин назначил пенальти в ворота гостей. Магнитогорцы остались недовольны таким решением и буквально всей командой обступили главного судью матча, пытаясь объяснить, что игрок «Уральца-ТС» симулировал, но Данилкин своего решения не изменил. Гол с 11-метровой отметки забил капитан «Уральца-ТС» Денис Дрожалкин.

После этого нервы у гостей не выдержали. 17-й номер Роман Мухмадуллин и главный тренер команды Максим Малахов получили по красной карточке за оскорбления в адрес судьи. Успокаивать их пришлось лайнсменам и резервному арбитру.

После 13 игр тагильчане с 34 очками уверенно занимают первую строчку турнирной таблицы, опережая идущих на втором месте магнитогорцев на пять очков.