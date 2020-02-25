В Нижнем Тагиле фура наехала на мать с маленьким ребёнком на пешеходном переходе

Днём 25 февраля в Нижнем Тагиле грузовой автомобиль совершил наезд на женщину и её 6-летнего сына, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 33а по улице Орджоникидзе.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, инцидент произошёл в 16:25. Грузовик Mercedes Benz Actros под управлением 56-летнего мужчины, двигаясь со стороны проспекта Вагоностроителей, допустил наезд на мать с ребёнком, переходивших проезжую часть в зоне видимости дорожных знаков. В результате ДТП мальчик получил ушиб левой кисти и был отпущен домой после осмотра медиками. Его мать также отделалась ушибами.

При этом очевидцы утверждают, что женщина переходила дорогу в неположенном месте в тот момент, когда грузовик возобновил движение после остановки на пешеходном переходе.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.