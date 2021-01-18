В Нижнем Тагиле фура «Магнита» въехала в жилой дом

В Нижнем Тагиле на улице Красногвардейской грузовик сети магазинов «Магнит» въехал в жилой дом. Как рассказали очевидцы произошедшего, авария произошла около 9 часов утра возле дома № 10.

«Скорее всего, он заезжал на разгрузку и не забрался задом в горку. Стащило», — написал тагильчанин в группе «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Отмечается, что водитель успел увести грузовик в сторону, тем самым не допустив разрушения балкона второго этажа и входной группы хостела. По словам местных жителей, такие аварии происходят нередко, а в ГИБДД отметили, что к ним не поступало сообщения о происшествии.