В Нижнем Тагиле Ford Fusion на «зебре» сбил ребёнка с матерью 

На улице Красноармейская в Нижнем Тагиле 4 ноября в 18:25 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Ford Fusion наехал на 43-летнюю женщину и её 11-летнего сына. ДТП произошло возле Детской школы искусств №1.

По данным отдела пропаганды ГИБДД, автомобиль двигался со стороны ул. Лебяжинской в сторону ул. Космонавтов наезд совершил при движении в прямом направлении на перекрёстке. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик и его мама доставлены в медицинские учреждения города для оказания медицинской помощи.

44-летний водитель ранее за нарушения правил дорожного движения не привлекался и имеет опыт вождения транспортным средством 19 лет. Водитель был трезв и, по его словам, не увидел пешеходов.

Госавтоинспекция напоминает, что перед пешеходным переходом водителям необходимо снизить скорость. А пешеходам, в свою очередь, смотреть по сторонам и переходить дорогу только убедившись, что водители уступают дорогу. Также в ГИБДД рекомендуют иметь световозвращающие элементы в одежде.