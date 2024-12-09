В Нижнем Тагиле фонд «Живи, малыш» запустил благотворительную акцию «Ёлочка - щедрая иголочка» 

В Нижнем Тагиле в преддверии Нового года благотворительный фонд «Живи, малыш» запустил благотворительную акцию «Ёлочка — щедрая иголочка». Каждому её участнику достанется приз — волшебный шарик с подарочным сертификатом.

Чтобы принять участие в акции, с 16 по 27 декабря нужно прийти в офис фонда «Живи, малыш», который находится в доме № 30 на улице Газетной, и пожертвовать сумму от 100 рублей, либо принести пластиковые крышки для переработки, подгузники или пелёнки.

«Акцию “Ёлочка — щедрая иголочка” мы проводим с 2018 года. Её цель — привлечь внимание людей к благотворительности, заинтересовать их и побудить посетить наш центр. Мы с радостью приветствуем всех желающих! Ежегодно к нам приходит множество людей разных возрастов, многие из них становятся постоянными участниками. Некоторые приходят к нам одни, а затем приводят с собой друзей и коллег. Каждый год на нашей акции разыгрывается более 100 различных подарков. И эта акция не стала исключением! На сегодняшний день на нашей ёлочке уже красуется 99 подарков, и мы ожидаем, что до конца недели их число увеличится», — рассказал АН «Между строк» замдиректора фонда «Живи, малыш» Михаил Мохов.

Акция «Ёлочка — щедрая иголочка» — это отличный повод порадовать себя или своих близких подарком от партнёров фонда «Живи, малыш» и помочь детям и молодым людям с ДЦП.