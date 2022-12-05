В Нижнем Тагиле фонд «Живи, малыш» запустил благотворительную акцию

В Нижнем Тагиле в преддверии Нового года благотворительный фонд «Живи, малыш» запустил благотворительную акцию «Ёлочка — щедрая иголочка». Каждому её участнику достанется приз — волшебный шарик с подарочным сертификатом. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе фонда, чтобы получить бонус, с 5 до 22 декабря нужно пожертвовать сумму от 100 рублей либо принести в офис организации стерильные салфетки, пластиковые крышки, подгузники, крема или средства для купания. Подробный список можно найти на официальном сайте фонда.

Для всех участников акции подготовлены подарочные сертификаты от ресторанов «Голодная панда» и «ЕмСам», пивного ресторана «Пожарка», сети пиццерий «Додо Пицца», гриль-бара «ШашлыкоFF», верёвочного парка «Эльф Парк», физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский» и Школы красоты Анны Ворожцовой. Кроме того, благотворительный фонд подготовил два главных приза — абонемент «Всё включено» на полгода в фитнес-клуб «Халк» и сертификат на 4 занятия в центр «Мам, я хочу ещё».

Супербонусы разыграют среди тех, кто сделает пожертвование на сумму от 500 рублей. Ящики для сбора средств с 5 по 25 декабря будут располагаться в фитнес-центре «Халк» и ТЦ «Квадрат». А 26 декабря победителей определят в прямом эфире в группе во «ВКонтакте». Затем со счастливчиками свяжутся по указанному в анкете номеру телефона.

«Акцию “Ёлочка — щедрая иголочка” мы проводим каждый год. И она существует не только для привлечения внимания к благотворительности и проблемам подопечных фонда “Живи, малыш”, это возможность нам и нашим партнёрам отблагодарить всех наших помощников, а также повод познакомиться с ними лично», — говорит заместитель руководителя фонда «Живи, малыш» Михаил Мохов.

«Живи, малыш» с 2012 года помогает семьям, которые воспитывают детей с ДЦП. Офис фонда находится по адресу: улица Газетная, 77а, кабинет 307.