В Нижнем Тагиле фонарный столб упал на автомобиль (ВИДЕО)

Накануне днём в районе дома № 90 по улице Чайковского на припаркованный автомобиль упал столб уличного освещения. По словам очевидцев, автомобиль торговой сети «Пятёрочка» не заметил и снёс опору ЛЭП. От натяжки проводов упало несколько ближайших фонарей и столбов. В компании «Тагилэнергосети» отметили, что авария не повлияла на поставку электроэнергии в жилые дома. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что в органы полиции по данному поводу никто не обращался.