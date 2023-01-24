В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ запустил новый участок по приёмке и обработке колёсных центров для локомотивов

Сегодня в Нижнем Тагиле в колёсобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК введён в работу новый участок по приёмке и обработке колёсных центров для локомотивов. Для работы участка приобретено современное оборудование, на которое было выделено около 110 млн рублей, а штат сотрудников цеха увеличен на 10 человек.

Закуплены сверлильно-фрезерный станок для выполнения маслосъемных и технологических отверстий, балансировочная машина для проверки остаточного дисбаланса, два консольно-поворотных крана и другое вспомогательное оборудование. Для проверки качества поверхности изделий приобретена установка «Магнитоскоп», которая выполняет магнитопорошковую дефектоскопию.

«Создание нового участка позволит ЕВРАЗ НТМК осваивать новые виды колёсных центров высокого качества по запросам потребителей», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Благодаря вводу в эксплуатацию нового участка уменьшилось время изготовления центров, оптимизирована логистика перемещения заготовок, повышена общая эффективность цеха.