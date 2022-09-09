В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ направил 1,5 млн рублей на реализацию спортивных, образовательных и культурных проектов 

Компания ЕВРАЗ в рамках грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» направила 1,5 млн рублей на реализацию трёх проектов в Нижнем Тагиле. На выделенные средства в городе будет открыт интерактивный центр «Диалог», закуплен фургон для перевозки декораций для Нижнетагильского театра кукол, а также построена спортивная площадка в селе Николо-Павловском.

Интерактивный центр «Диалог» будет заниматься консультативной, диагностической и коррекционно-развивающей работой с родителями и детьми. Для центра было подготовлено помещение с несколькими зонами, закуплено необходимое оборудование.

Для спортивной площадки в Николо-Павловском была обустроена территория и установлены 4 новых тренажёра.

Работники Нижнетагильского театра кукол уже успели оценить прицеп-фургон для перевозки декораций. Актёры побывали в посёлках Старатель, Уралец, Висимо-Уткинск и в Усть-Утке.

Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится компанией уже более 13 лет. Проект направлен на вовлечение горожан в процесс развития города и охрану окружающей среды, развитие общественной инициативы и повышение активности населения в сфере социального проектирования, благоустройства, экологического воспитания и сохранения городских природных ресурсов.

С этого года компания приняла решение увеличить сумму грантов с 500 до 700 тысяч рублей. Новый этап конкурса стартует уже 15 сентября.