​​​​​​​В Нижнем Тагиле эвакуировали здание Роспотребнадзора

В Нижнем Тагиле сегодня после анонимного сообщения о минировании из здания Роспотребнадзора эвакуировали всех сотрудников, пишет Е1. В городе перекрыто движение от улицы Газетной до самого ЦУМа.

Эвакуация началась около 14:00 из здания на улице Октябрьской Революции, 86. На место выехали экстренные службы города: МЧС, полиция, Росгвардия, ОМОН, скорая помощь. По сообщению очевидцев, люди более часа стояли под дождём.

Сегодня эвакуировали также сотрудников Роспотребнадзора в Первоуральске, Невьянске, Екатеринбурге и Сысерти, сообщает Е1. На месте работают экстренные службы города.