В Нижнем Тагиле эвакуировали сотрудников Центральной городской библиотеки из-за подозрительного пакета в фойе

Сегодня, 6 мая, в Нижнем Тагиле эвакуировали сотрудников Центральной городской библиотеки из-за пакета, который принесли двое неизвестных.

«Пришли женщина с мужчиной в библиотеку с пакетом. Поставили в фойе и ушли. Коллега начинает расспрашивать: “Вы к кому? Что это такое?” В ответ молчание. Сотрудники решили перестраховаться, так как на вид не было похоже, что внутри книги. Всех эвакуировали, приехала полиция», — рассказал сотрудник библиотеки АН «Между строк».