В Нижнем Тагиле эвакуировали несколько колледжей из-за сообщений о минировании

Учащиеся педагогического и медицинского колледжей в Нижнем Тагиле были эвакуированы во время занятий. Об этом АН «Между строк» сообщают несколько источников. У Нижнетагильского педагогического колледжа № 1 дежурят пожарные, все учащиеся эвакуированы. На момент публикации оперативный комментарий директора образовательного учреждения получить не удалось.

Студентов медицинского колледжа, по неподтверждённой информации, эвакуировали после сообщения об оставленном чёрном пакете с неизвестным содержимым в учебном корпусе. В данный момент они находятся в здании КДК «Современник».

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» воздержались от комментариев. В образовательных учреждениях на момент публикации узнать подробности инцидентов также не удалось.

По информации АН «Между строк», также были эвакуированы Торгово-экономический и Машиностроительный колледж. Причиной проверки стало письмо о минировании.