В Нижнем Тагиле экс-сотрудник «Эльдорадо» похитил из двух магазинов сети товар почти на миллион рублей 

В Нижнем Тагиле экс-замдиректора сети магазинов бытовой техники «Эльдорадо» похитил из двух магазинов сети товар на общую сумму порядка 955 тысяч рублей. Как пишет ИА «Все новости», 20 февраля Ленинский райсуд приговорил мужчину к условному сроку и выплате компенсации бывшему работодателю.

По данным следствия, в 2019 году Игорь Л. занимал должность замдиректора в двух тагильских магазинах федеральной сети — сначала на Вагонке, а затем на Вые. За время работы он успел украсть более 20 единиц техники. В основном это были телевизоры, ноутбуки и смартфоны. Большая часть была похищена из филиала на улице Фрунзе.

«Осуждённый хорошо знал вверенные ему магазины, поэтому ему легко удавалось выносить через запасной выход даже тяжёлую электронику», — рассказал помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд.

Он также добавил, что Игорь Л. иногда подходил к покупателям в торговом зале магазина «Эльдорадо» и предлагал купить технику по сниженной цене. Но в основном он сбывал технику на стороне, в том числе через комиссионные магазины.

Когда во время проведения ревизии в торговых точках была обнаружена огромная недостача, руководство магазинов обратилось в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД. Было возбуждено дело по факту хищения чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения.

Полицейские достаточно быстро вышли на след похитителя. Вину Игоря Л. также подтвердили свидетели. Мужчина попросил рассмотреть его дело в особом порядке без исследования доказательств.

20 февраля он был приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также суд постановил возместить бывшему работодателю стоимость похищенной техники и назначил Игорю Л. выплату 896 тысяч рублей, поскольку преступник вернул магазину IPhone за 60 тысяч рублей. Остальную технику так и не нашли.