В Нижнем Тагиле экс-сотрудница МВД украсила подъезд дома своими картинами

Бывшая сотрудница МВД Лилия Шарова украсила свой подъезд в трёхэтажном доме по адресу Циолковского, 39 картинами, которые написала сама. Лилия 13 лет отработала психологом в МВД и на службе часто применяла технику арт-терапии, которая оказывала психологическую помощь коллегам и трудным подросткам. После выхода на досрочную пенсию тагильчанка продолжила заниматься рисованием.

В 2019 году учащиеся школы № 1 предложили ей поучаствовать в проекте «Арт-подъезд» при поддержке ЕВРАЗа, где нужно было развесить на стенах подъезда свои рисунки. Лилия согласилась и отдала часть своих картин. Сейчас проект не действует, но это не помешало художнице украсить свой подъезд самостоятельно.

«У меня накопилось достаточное количество картин для своего подъезда, и я решила безвозмездно порадовать соседей. Они месяц весят, пока никто не снял их, не повредил. Соседи прямо останавливаются около картин, разглядывают их», — рассказала АН «Между строк» Лилия Шарова.

Фото со страницы Лилии Шаровой / Работы художницы Фото со страницы Лилии Шаровой / Работы художницы

В подъезде активистка разместила картины по тематикам. Например, одна из коллекций посвящена временам года, другая — отношениям между мужчиной и женщиной.

Все картины написаны по методике правополушарного рисования, которое предполагает «отключение» логического левого полушария. «Переключение» на правое полушарие происходит так: художница рисует не кисточкой, а губкой для мытья посуды, ту же траву и деревья она рисует в перевёрнутом виде. Этой технике Лилия научилась в 2017 году в Московской школе креатива, где она прошла десятидневное обучение. На одну картину 30х40 маслом или акрилом художница тратит 3 часа.

Сейчас женщина украсила 2 этажа, в ближайшем времени она планирует повесить рисунки и в пролёте третьего этажа.