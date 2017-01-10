В Нижнем Тагиле экс-директор управляющей компании получил 5 лет колонии

Бывший директор управляющей компании ООО «ЖКУ» приговорён к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор сегодня, 11 января, огласил Дзержинский райсуд Нижнего Тагила, рассказал АН «Между строк» помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд. Директор УК Сергей Колмаков обвинялся в четырёх преступлениях.

«Судом установлено, что в период с января по декабрь 2013 года Колмаков, являясь директором управляющей компании ООО “ЖКУ”, похитил путём присвоения денежные средства, собранные с населения за услуги горячего и теплоснабжения, а также средства, собранные за услуги по текущему и капитальному ремонту, переводя их на счета контролируемых им юридических лиц», – сообщили АН «Между строк» в Ленинской районной прокуратуре.

По одному из эпизодов Сергей Колмаков пошёл на заведомо ложный донос, обвинив в мошенничестве контролируемую им фирму-однодневку, через которую выводил деньги, рассказал помощник прокурора.

Общий ущерб юридическому лицу «ЖКУ» и «Горэнерго» составил около 13,2 млн рублей. Компания «ЖКУ» на данный момент находится в стадии банкротства, общий объём требований кредиторов к ней – более 27 млн рублей.

Сергей Колмаков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата в особо крупном и крупном размере»), ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершённое в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»). Помимо лишения свободы, обвиняемый лишён судом права занимать руководящие должности и заниматься предпринимательской деятельностью в сфере ЖКХ сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Агентство новостей «Между строк»