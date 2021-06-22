В Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Каменске-Уральском начнётся обязательная вакцинация работников сферы услуг от коронавируса

В Свердловской области в ближайшие недели начнут «принудительно» прививать от COVID-19 сотрудников общепита, гостиниц и такси, пишет 66.ru.

Соответствующий документ уже разрабатывается. По словам вице-губернатора Павла Крекова, первыми в этом списке будут крупные города — Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

«Режим сделаем серьёзным — первый компонент будут ставить в течение двух недель», — уточнил он

Для выстраивания такого графика вакцинации в медучреждениях региону нужно получить более 100 тысяч доз препарата, пока такого количества нет.

«Сегодня у нас в регионе не проставлено 45 тысяч вакцин. Чтобы перейти к обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, такси, отелей (необходимо вакцинировать минимум 60% работников таких сфер), нужно более 100 тысяч доз вакцин. По графику поставка в 110 тысяч доз у нас планируется в ближайшие пять дней. Когда мы их получим, это сразу позволит принимать более кардинальные решения», — пояснил чиновник.

В России решение об обязательной вакцианции приняли уже 12 из 85 регионов: Башкортостан, Кемеровская область, Ленинградская область, Москва, Московская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Тверская область, Тульская область, Хабаровский край.

На протяжении месяца в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Четвёртый день подряд в стране выявляют свыше 17 тысяч случаев заражения за сутки. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 5 334 204 человек.

В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 174 случая коронавируса, зарегистрировано 14 летальных случаев. В общей сложности в регионе заболели 91 933 человека, скончались 3 692 человека. Накануне губернатор Евгений Куйвашев сообщил о приходе третьей волны коронавируса. С прошлой недели в области начали отменять массовые мероприятия — общегородской выпускной, Сабантуй, 21 июня стало известно об отмене фестиваля Ural Music Night.