В Нижнем Тагиле «Единая Россия» в расширенном составе провела приём граждан

В минувшую пятницу в общественно-политическом центре Нижнего Тагила состоялся тематический приём граждан депутатами от партии «Единая Россия». Около 60 человек из Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа пришли на встречу с депутатами, чтобы рассказать о своих проблемах в надежде на помощь.

Так, жители дома по улице Учительской пожаловались главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву и руководителю региональной общественной приёмной «Единой России» Михаилу Клименко на своих соседей. С недавнего времени половину квартир в подъезде выкупил предприниматель и начал сдавать приезжим вахтовикам. По словам жильцов, в выходные дни квартиранты ведут себя очень громко, устраивают пьянки и драки. Владислав Пинаев посоветовал написать заявление в полицию на имя начальника МУ МВД «Нижнетагильское», чтобы сотрудники провели с дебоширами разъяснительные работы, а Михаил Клименко намерен сделать депутатский запрос в контролирующие органы о деятельности бизнесмена.

«Сегодня у нас тематический приём, который связан с посланием президента о поддержке семей с детьми, — пояснил АН “Между строк” Михаил Клименко. — В таком расширенном составе выездных приёмов у нас ещё не было. А люди приходят с абсолютно разными вопросами. Где-то мы даём юридическую консультацию, разъясняем нормативные акты. Поступили вопросы о строительстве мусорных площадок, про капитальный ремонт домов, тематика разная».

По словам депутата, чаще всего жителей региона волнуют вопросы ЖКХ, социального обеспечения и здравоохранения.

Также на насущные вопросы граждан ответили депутаты Госдумы Александр Петров и Алексей Балыбердин, депутаты ЗакСо Свердловской области Вячеслав Погудин, Владимир Радаев, Евгений Лутохин, Михаил Ершов, Виктор Бабенко, а также представители МинЖКХ, Министерства социальной политики и департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.