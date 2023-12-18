В Нижнем Тагиле двух наркодилеров приговорили к 25 годам колонии строгого режима

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей 1989 и 1991 года рождения. Мужчины признаны виновными в совершении преступлений по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Помимо этого, 34-летний осуждённый был признан виновным по ст. 327 УК РФ (незаконное приобретение и хранение в целях использования подложного водительского удостоверения) и ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотического средства, в значительном и крупном размерах).

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что в августе 2022 года 34-летний осуждённый начал заниматься незаконным оборотом наркотиков. Для совершения указанного преступления мужчина предложил своему 32-летнему знакомому осуществлять сбыт наркотиков в Нижнем Тагиле. В период с августа 2022 по январь 2023 года по указаниям от неизвестных лиц 34-летний осуждённый приехал на своём автомобиле в неустановленное место в Свердловской области. Там он обнаружил тайник-закладку с наркотическим средством — мефедроном весом 503,66 грамма. Дальше преступник расфасовал часть пакета на мелкие партии у себя дома. Продолжая сбыт наркотиков, задержанные размещали по городу свёртки с мефедроном, фотографируя местонахождение тайников с указанием географических координат», — сообщает прокуратура Свердловской области.

25 января 2023 года 32-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции. Размещённые им закладки с наркотическими средствами были обнаружены и изъяты из незаконного оборота. Через несколько дней полиция задержала его подельника, у которого в автомобиле нашли и изъяли оставшуюся часть наркотиков общей массой 498,9 грамма. Позже сотрудники полиции установили, что мужчина купил поддельное водительское удостоверение, которое использовал при управлении автомобилем.

Суд Нижнего Тагила назначил 34-летнему осуждённому наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Его 32-летнему товарищу назначили наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.