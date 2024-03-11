В Нижнем Тагиле двое школьников закидали жилой дом «коктейлями Молотова». Один из поджигателей пострадал сам (ВИДЕО) 

В Нижнем Тагиле двое парней закидали «коктейлями Молотова» квартиру на первом этаже дома № 15 на улице Цементной. Инцидент произошёл в ночь на 5 марта и попал на камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как два человека встают напротив окна и запускают в него «коктейли Молотова». Первый парень кинул три бутылки, второй — одну. После чего у последнего поджигателя загорелся рукав.

Как рассказали АН «Между строк» местные жители, поджигателями могли оказаться учащиеся 9-го класса одной из местных школ.

«Где-то в 00:15 мне позвонила жительница соседнего дома и сказала, что горит первая квартира. Я выскочил на улицу, взял лопату у неё и начал закидывать снег в окно. Оно было деревянное и разбито. В квартире четыре комнаты, пострадала кухня. Пожарные, когда приехали, то сказали, что поджог. Потом уже стало известно благодаря записи с камеры видеонаблюдения, что подростки кинули в окно 3-4 “коктейля Молотова”. Вчера мы заколотили окно плакатами», — говорит житель дома.

Как рассказала АН «Между строк» жительница квартиры на втором этаже дома Надежда Терехова, в помещении, где произошёл пожар, несколько лет никто не живёт.

«Я не спала и услышала шум. Думала, может, сосульки падают. Потом почувствовала запах дыма и пошла проверять розетки в квартире. Зашла в другие комнаты, а там на потолке уже дым везде. Квартира, где произошло возгорание, заброшена. Там несколько лет уже никто не живёт. Какая-то девушка жила там раньше. Постоянно пила, парней водила. В итоге забросила, и там срач сейчас такой, свалка. Соседи говорят, что подростки из 9-го класса подожгли. Якобы их выгнали из подъезда, вот они разозлились. На видеозаписи видно, что они зашли в подъезд, что-то посветили, а потом стали кидать бутылки в окно. Не знаю, что они хотели, лишь бы снова не пришли. На одного из них перекинулся огонь. Говорят, что пострадала рука и щека», — говорит Надежда Терехова.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято обоснованное решение.

В МЧС отметили, что в тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. Самостоятельно спустились по лестницам девять человек, в том числе три ребёнка. С помощью спасательных устройств были эвакуированы три человека, из них один ребёнок. В 00:38 был локализован огонь, в 00:40 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:06.