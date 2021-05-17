В Нижнем Тагиле двое парней закидали камнями окна офиса (ВИДЕО)

Утром 17 мая двое молодых людей разбили камнями несколько окон в офисном здании на Черноисточинском шоссе, 1а. На записи с камеры наблюдения видно, как парни проходят мимо здания, один из них останавливается, поднимает с земли камень и бросает в окно. По походке обоих заметно, что злоумышленники не совсем трезвы. Хулиган повторяет свои действия не менее восьми раз. Второй молодой человек просто наблюдает за приятелем. После чего первый переворачивает деревянный конус, закрывающий люк колодца, и оба уходят.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что по данному факту проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции.