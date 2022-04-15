В Нижнем Тагиле двое мужчин незаконно проникли на территорию 12-го отряда спецназа «Урал» 

13 апреля военнослужащие 12-го отряда спецназа «Урал» в Нижнем Тагиле задержали двоих местных жителей, которые проникли на охраняемую территорию части. Как сообщили в пресс-службе Уральского округа войск Национальной гвардии РФ, злоумышленники отогнули металлическое заграждение и зашли на территорию военной части, но были обнаружены техническими средствами охраны. На их поимку была направлена группа задержания, которая поймала нарушителей.

Позже выяснилось, что задержанные — жители Нижнего Тагила, оба 1996 года рождения. Один из них ранее уже был судим за разбойное нападение. Мужчин передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/mstrok.