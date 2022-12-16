В Нижнем Тагиле две женщины закупились товарами с помощью найденных банковских карт и стали фигурантами уголовных дел

В Нижнем Тагиле двое местных жителей пострадали от похитителей банковских карт. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», первый случай произошёл с 62-летним мужчиной, который потерял карту, а обратившись на следующий день к банковским сотрудникам для получения нового экземпляра, узнал, что, используя его счёт, неизвестные уже успели закупиться на сумму свыше 18 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, опознали и задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя ранее не судимая местная жительница. Она рассказала, что, проходя мимо дома на Ленинградском проспекте, на снегу нашла банковскую карту, а затем приобрела товары в магазинах.

Второй пострадавшей оказалась 79-летняя женщина. Она, обнаружив пропажу карты, сразу заблокировала свой счёт через оператора. Затем, внимательно прочитав смс-уведомления в телефоне, узнала, что с её карты кто-то оплатил товары в аптеках на сумму 3 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали 64-летнюю женщину, которая пояснила, что нашла в продуктовом магазине банковскую карту, приобрела в аптеке товары личной гигиены, а после карту выкинула.

Обе любительницы чужих банковских карт стали фигурантами уголовных дел.

«Хищение денежных средств с банковской карты квалифицируется как преступление, предусмотренное п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта), независимо от суммы похищенного является тяжким преступлением», — уточнили в полиции.

По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают: если вы нашли чужую банковскую карту, необходимо обратиться в банк или ближайшее отделение полиции. Также можно самостоятельно уничтожить карточку, разрезав её пополам.