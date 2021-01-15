В Нижнем Тагиле две девушки украли детское питание на 15 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает двух девушек, укравших из магазина детское питание. Ущерб составил почти 15 тысяч рублей.

Инцидент произошёл в супермаркете по улице Ломоносова, 49. 10 января работники торговой точки обратились в полицию с заявлением о краже нескольких банок детской молочной смеси. По данным пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», камеры запечатлели двух девушек, которые сложили себе в сумку детское питание.

«Сначала одна из девушек незаметно прячет банки с детским питанием на полке с другой продукцией, чуть позже обе девушки подходят к полке со спрятанными банками и складывают их к себе в сумку. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража)», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, кто может помочь в установлении личности подозреваемых, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02 или 102.