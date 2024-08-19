В Нижнем Тагиле два пенсионера не поделили одностороннюю дорогу 

В минувшую пятницу, 16 августа, в Нижнем Тагиле у дома № 6 на улице Кушвинской произошло ДТП с участием Skoda Yeti и Nissan Almera. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, в результате столкновения два человека были госпитализированы в ГБ № 4.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 68-летний водитель Skoda Yeti ехал по улице с односторонним движением во встречном направлении, где столкнулся с автомобилем Nissan Almera под управлением 70-летнего мужчины.

В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что к месту ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение. На месте работала одна единица техники и три человека личного состава.

В результате ДТП водитель Skoda Yeti получил ушиб грудной клетки, от госпитализации отказался. 67-летняя пассажирка автомобиля госпитализирована в ГБ № 4 с переломом грудины и обоих предплечий. Водитель Nissan Almera госпитализирован с тупой травмой грудной клетки.

В момент ДТП оба водителя были трезвы. По факту аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.