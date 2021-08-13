В Нижнем Тагиле два человека пострадали в ДТП с перевернувшимся УАЗом

Сегодня около 11:10 в Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Красноармейской и Лебяжинской произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, 63-летний водитель Renault Sandero следовал по улице Лебяжинской в сторону Красноармейской. На нерегулируемом перекрёстке мужчина не уступил право проезда УАЗ-3151 и допустил столкновение автомобилей. От удара УАЗ перевернулся на бок.

В результате происшествия 28-летнего пассажира УАЗа госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ссадинами. 38-летний водитель внедорожника с ссадинами спины после осмотра медиками был отпущен домой.

Водитель Reno пояснил автоинспекторам, что в момент проезда перекрёстка он смотрел в другую сторону и не заметил приближающийся автомобиль.

В ГИБДД отметили, что водитель иномарки имеет 3 года стажа управления транспортным средством. Ранее мужчина в нарушении ПДД замечен не был. Сейчас в отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.13 КоАП «Нарушение очерёдности проезда перекрёстков».