В Нижнем Тагиле два алкаша хотели пустить поезд под откос

В Нижнем Тагиле транспортная полиция возбудила уголовное дело в отношении 37-летнего безработного, ранее судимого местного жителя за совершение преступления по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.)

По версии следствия, 20 мая обвиняемый вместе со своим 41-летним товарищем под воздействием алкоголя решил накидать на железнодорожные пути перегона станций Лангур и Сама обломки шпал, досок и другой мусор. Из-за этого двум поездам пришлось применить экстренное торможение и совершить внеплановую остановку. После этого случая работники железной дороги обратились в следственное подразделение Линейного отдела на станции Нижний Тагил.

«Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила неподалёку двух мужчин в состоянии опьянения, которых доставила в Линейный отдел. Личности задержанных были установлены. Ими оказались тагильчанин 1987 года рождения и его приятель 1982 года рождения, имеющий регистрацию во Владивостоке. После протрезвления мужчины во всём признались и убеждали полицию, что противоправные действия они совершили ради шутки, из банального любопытства», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники транспортной полиции подобные шалости не оценили и завели уголовное дело. Сейчас тагильчанин находится под подпиской о невыезде. Его приятель имеет статус свидетеля.

По окончании предварительного следствия материалы передадут в суд.