В Нижнем Тагиле ДТП на улице Индустриальной привело к пробкам в час пик 

Сегодня, 5 декабря, в 06:20 утра на улице Индустриальной 68-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze допустил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 50-летнего мужчины.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Несмотря на то, что обе машины получили повреждения, участникам аварии избежали серьёзных травм, сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Однако ДТП привело к значительному усложнению дорожной обстановки. Перекрёсток улиц Индустриальной и Циолковского оказался частично заблокирован, что вызвало образование больших пробок в центре города в утренний час пик. Движение было нарушено на несколько часов, создавая неудобства для множества автомобилистов, спешащих на работу.