В Нижнем Тагиле ДТП на перекрёстке Уральского проспекта и улицы Дружинина спровоцировало огромную пробку (ВИДЕО)

Сегодня днём в Нижнем Тагиле на перекрёстке улицы Дружинина и Уральского проспекта произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии транспортные средства перегородили дорогу и затруднили движение в сторону гипермаркета «Лента». Вдоль Уральского проспекта образовалась пробка длиной более километра.

Фото: камеры Сети Тагила / скриншот Фото: камеры Сети Тагила / скриншот

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, по предварительным данным, 32 летняя женщина за рулём Toyota Hilux, двигаясь по улице Дружинина, совершая поворот налево, не предоставила преимущество автомобилю Fiat Doblo, который двигался прямо по Уральскому проспекту в сторону Октябрьского проспекта. Медосвидетельствование показало, что на момент аварии оба водителя были трезвы.

Женщина, находившаяся за рулём Toyota, была госпитализирована, а 32-летней пассажирке Fiat была оказана медицинская помощь на месте, после чего её отпустили домой. Водитель Fiat в аварии не пострадал.

ГИБДД напоминает водителям о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД и правила проезда перекрёстков.