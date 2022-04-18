В Нижнем Тагиле драка водителей ПАЗа и КамАЗа попала на видео

В минувшую субботу, 16 апреля, в Нижнем Тагиле на проспекте Мира около 18:45 произошёл конфликт между водителями грузовика КамАЗ и автобуса ПАЗ. Двое мужчин перегородили полосу для движения, вышли из транспорта и начали драку посреди дороги. Очевидец конфликта выложил запись видеорегистратора в сообщество «Инцидент Нижний Тагил», где видеоролик менее чем за 2 дня набрал 116 тысяч просмотров.

По данным АН «Между строк», КамАЗ принадлежит МУП «Тагилдорстрой», но директор компании Игорь Васильев эту информацию не подтвердил, а о произошедшем конфликте он не слышал.

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