В Нижнем Тагиле дорожные полицейские за день оштрафовали 56 нарушителей ПДД

В рамках дорожного рейда, который прошёл 20 января в Нижнем Тагиле, сотрудники Госавтоинспекции выявили 56 нарушений ПДД. Среди нарушителей есть как водители, так и пешеходы.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу, во время рейда дорожные полицейские оштрафовали 31 пешехода, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, хотя он был в зоне видимости. Ещё шесть водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, пятеро не оплатили административные штрафы. Также восемь водителей привлекли к ответственности за тонировку автомобильных окон, а шестеро тагильчан не использовали ремни безопасности.